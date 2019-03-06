سيدي قاسم.. اتهامات تلاحق رئيس المجلس الجماعي بسرقة منجزات الجهة

يواجه “محمد الحافظ” رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم ردود أفعال غاضبة و مستهجنة من مختلف الفعاليات المدنية و السياسية بما فيها أجهزة المراقبة الإدارية، و ذلك على خلفية استمراره في تبني مشاريع و برامج الجهة المنجزة على مستوى إقليم سيدي قاسم و نسبتها إليه حصرا.

و بعدما انتهت “زوبعة” النواة الجامعية التي تمت المصادقة النهائية على تشييدها بمدينة سيدي قاسم من طرف جهة الرباط سلا القنيطرة و الوزارة الوصية، بعدما كان رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم قد نسبها إلى نفسه، و محاولته الترويج لرأي عام مغلوط بخصوص النواة الحامعية من خلال تصريحات صحافية، عاد من جديد لينسب لنفسه برنامج تثنية الطريق الوطنية رقم 04 و الرابطة بين مدينة سيدي يحيى و سيدي قاسم على مسافة تقدر ب48 كيلومتر وبتكلفة مالية تفوق 52 مليار سنتيم.

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة و المستهجنة من رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، بعدما نشرت الصفحة الرسمية للمجلس الجماعي لسيدي قاسم “صورة خبرية” توضح من خلالها أن رئيس المجلس و بناء على ” الجهود المتواصلة التي يقوم بها نجح في جلب مشروع تثنية الطريق الرابطة بين القنيطرة و سيدي قاسم، و كذلك تزويد الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب، و أنه هو من جلب الدعم للشروع في إنجاز مشروع الجامعة التي ينتظرها القاسميون”.

ولم يمض إلا يوم واحد على نشره لخبر جلب مشروع تثنية الطريق و حصوله على الدعم للشروع في إنجاز النواة الجامعية، كذبت صفحة “سيدي قاسم24″ ما يتم الترويج له كذبا من طرف رئيس المجلس الجماعي، واصفة تحايله على مشاريع الجهة بالنصب و الاحتيال و الكذب على المواطنين، حيث قالت التدوينة ” عندنا في سيدي قاسم شخص اسمه “محمد الحافظ” رئيس جماعة سيدي قاسم.. كذاب و نصاب .. يكذب على المواطنين و يسرق منجزات و برامج و مشاريع جهة الرباط سلا القنيطرة و ينسبها لنفسه، فعلها سابقا في موضوع النواة الجامعية، و فضحنا في هاته الصفحة كذبه، و ظن الناس أننا نتحامل عليه، وها هو الآن يكررها وينسب لنفسه إنجاز تشييد 89 كيلومتر من الطريق !! ” و أرفقت التدوينة المشار إليها بصورة خبرية لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، توضح فيها أن مجلس الجهة صادق أول أمس على تثنية الطريق الرابطة بين القنيطرة و سيدي قاسم، بقيمة مالية بلغت 52 مليار سنتيم، ثم صورة خبرية ثانية لرئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم يقول فيها أنه جلب مشروع تثنية الطريق لسيدي قاسم، بل لم يمنعه ضميره من نسبة كل المشاريع المبرمجة لإقليم سيدي قاسم من طرف الجهة لشخصه، بما في ذلك النواة الجامعية التي برمجتها الجهة سابقا، و صادقت عليها وزارة التعليم العالي.