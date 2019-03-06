باحث : غياب الثقة والتنافس الشريف يرفع نسب البطالة

هبة بريس ـ الرباط

قال رشيد الجرموني، أستاذ علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل، إن الحروب والنزاعات ليست فقط السبب الوحيد في ارتفاع نسب البطالة، لافتًا إلى أن الفساد السياسي والاقتصادي عليه عوامل كبيرة في تزايد اعداد العاطلين.

وأضاف الجرموني، خلال مداخلته مع الإعلامية على قناة الغد، أن هناك فجوة كبيرة بين الأساليب التليمية بالجامعات بالوطن العربي وسوق العمل، موضحًا أن الاحصائيات عن البطالة تقريبية ولا تعكس الواقع.

وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل، إلى أن غياب الثقة والتنافس الشريف يرفع نسب البطالة، مضيفًا أنه لا يمكن استنساخ التجربة الأوروبية وتطبيقها على المنطقة العربية لحل أزمة البطالة.

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