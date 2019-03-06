العيون : شبكة إجرامية تستهدف وكالة تجارية للتأمينات

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، يبلغون من العمر 26 و28 و29 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في عملية سرقة بالكسر استهدفت وكالة تجارية للتأمينات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن العيون كانت قد عاينت، يوم أمس الثلاثاء، عملية سرقة بالكسر استهدفت مبلغا ماليا من داخل وكالة تجارية للتأمينات، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن تشخيص هوية المشتبه فيهم الضالعين في ارتكاب هذه السرقة وتوقيفهم.

وتشير المعلومات الأولية للبحث -يضيف البلاغ- إلى اشتباه تورط الأشخاص الثلاثة الموقوفين في اقتراف عمليات سرقة باستخدام نفس الأسلوب الإجرامي، من بينها عمليات طالت صيدليات.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لأفراد هذه الشبكة الإجرامية.

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