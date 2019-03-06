أولمبيك خريبكة يهزم الرجاء ويرتقي في ترتيب البطولة الاحترافية

هبة بريس ـ القسم الرياضي

فاز فريق أولمبيك خريبكة على مضيفه الرجاء الرياضي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب البلدي ببرشيد، برسم منافسات الدورة ال20 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وافتتح الرجاء البيضاوي نتيجة اللقاء من ضربة خطأ نفذها عبد الاله الحافيظي في الدقيقة 23، قبل أن يتمكن أولمبيك خريبكة من تسجيل التعادل عن طريق خالد حشادي (د 38) ، وإضافة الهدفين الثاني والثالث عبر كل من رضى هجهوج (د41)، وموقع الهدف الأول خالد حشادي (د77).

وقلص الفارق ل “النسور الخضر” أيوب نناح في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز قفز الفريق الخريبكي إلى المركز ال11 برصيد 24 نقطة، فيما تجمدت نقاط الرجاء عند 28 في الرتبة الرابعة

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