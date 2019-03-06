500 درهم رشوة ..رئيس جماعة لقطيطير في قبضة الأمن

هبة بريس : وجدة

اقدمت مصالح الشرطة القضائية بتاوريرت بعد زوال اليوم الأربعاء 06 مارس الجاري على إعتقال رئيس جماعة لقطيطير متلبسا بتلقي رشوة.

وأفادت مصادر لموقع هبة بريس، ان المعني بالأمر تم إيقافه متلبسا بتلقي رشوة 500 درهم بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين إلى النيابة العامة بتعرضه للابتزاز والمساومة من طرف رئيس الجماعة القروية تتعلق بوثيقة إدارية لتصحيح الإمضاء شهادة لأرض سلالية ، ومطالبته بمبلغ مالي .

مصدر هبة بريس اكد ان المواطن المتضرر تقدم بشكاية إلى مصالح النيابة العامة، التي قامت بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية، ليتم إيقاف رئيس الجماعة بالقرب من منزله الكائن بحي المسيرة متلبا بتسلم المبلغ المشار إليه .

وقد تم وضع المتهم تحت أنظار الحراسة النظرية بتهمة تلقى رشوة وقبول مبلغ مالي وتقديمه لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت.

الى ذلك ، تجدر الاشارة الى ان المتهم رئيس الجماعة القروية لقطيطير التابعة ترابيا بإقليم تاوريرت ينتمي سياسيا لحزب الحمامة.

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