أمزازي : ” لا حوار مع تنسيقية الأستاذة المتعاقدين وأرفض استعمال العنف“

هبة بريس - رضى لكبير

قال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، خلال الندوة الصحفية التي نظمت اليوم بمقر الوزارة، بأنه لا يمكن الجلوس مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين من أجل الحوار.

وأضاف امزازي بأن فرصة فتح النقاش مع الأساتذة كأساتذة ممكنة، غير أنه لا يمكن الحوار مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، لكون أن الوزارة لديها اطار نقاش اجتماعي خاص، والذي يكون مع النقابة الأكثر تمثيلة وتسوية الملف يجب أن تتم عبر النقابات ولا يمكن للوزارة الجلوس مع التنسيقيات.

وبخصوص اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، نحو خوصصة التعليم، قال أمزازي بأنه جاء للوزارة من أجل بناء وتأسيس المدرسة المغربية العمومية للغد، استدامة للإصلاح الذي يعتبر من أهم ركائزه، العنصر البشري، حيث يشكل حسب أمزازي ضمانا لاستقرار هذه المنظومة.

وبخصوص أسئلة الصحافيين، عن تضرر التلاميذ جراء الاحتجاجات، أجاب أمزاري بأن هذا مشكل مطروح، حيث قال:” كنطلب من هاذ الأستاذة يكون عندهم حس المسؤولة الوطنية ويشوفوا من هاذ لوليلادات“.

وعن استعمال العنف تجاه الأساتذة المتعاقدين، خصوصا يوم 20 فبراير ويوم أمس، قال سعيد أمزازي، بأنه أول شخص يرفض استعمال العنف تجاه الأساتذة والأطر التعليمية ككل على اعتبار أن حقهم في الإحتجاج مشروع، مضيفا في نفس الآن بدعوتهم إلى الإحتجاج بأسلوب راقي وحضاري ويحترم الضوابط.

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