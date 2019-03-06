وجدة.. لليوم الخامس مسيرات للأساتذة المتعاقدين مطالبين بإسقاط التعاقد

هبة بريس : أحمد المساعد

لليوم الخامس على التوالي مازال الأساتذة المتعاقدين يجوبون مختلف شوارع مدينة وجدة وسط تطويق أمني مكثف.

فبعد تدخل المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها يومه الاثنين الماضي لتفكيك معتصم التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق وتسجيل 07 حالات بإصابات خفيفية نتيجة التدافع والاحتكاك ، تحولت الاحتجاجات الى مسيرات يومية عبر أهم الشوارع الرئيسية لمدينة وجدة مع توسيع التضامن معهم من خلال مشاركة هيئات سياسية، نقابية وحقوقية عبر مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه أكبر شوارع المدينة رافعين شعارات قوية حول الإدماج ورفضهم التعاقد وخرق وضرب للمدرسةالعمومية،وتوجيه رسائل مباشرة إلى الحكومة .

للإشارة، فالشكل الاحتجاجي للتنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالشرق بدأ يوم السبت 02 مارس الجاري من خلال تنظيم معتصم امام الأكاديمية وتم تفكيكه عبر تدخل أمني يوم الإثنين 04 مارس الجاري ليتحول الاحتجاج الى مسيرات يومية عبر أهم الشوارع الرئيسية للمدينة مطالبين بإسقاط نظام التعاقد وكذا صرف أجور شهر فبراير التي لم تؤدى لهم.

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