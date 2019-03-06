المغرب يشارك اليوم في اشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

هبة بريس

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة، أشغال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية (151) .

ويمثل المملكة في هذا الاجتماع وفد ترأسه كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة منية بوستة.

ويناقش المجلس عددا من قضايا العمل العربي المشترك، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية بالإضافة إلى مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري و تقرير الأمين العام عن نشاط الامانة العامة ، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد” 150-151″ .

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع بنودا تهم القضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل.

ويستعرض وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات التي رفعها المندوبون الدائمون حول التضامن مع لبنان و تطورات الاوضاع في سورية وليبيا و اليمن و دعم السلام والتنمية في السودان والصومال والقمر المتحدة و الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري.

كما يتضمن جدول الأعمال، مواضيع التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية .

ويبحث وزراء الخارجية العرب ايضا قضايا اخرى ابرزها دعم النازحين داخليا في الدول العربية والإرهاب الدولي وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ونتائج اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية .

وسينظر وزراء الخارجية العرب في عدد آخر من البنود منها مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في قمة واحدة ، وتعيين مرشح العراق لشغل درجة الأمين العام المساعد للجامعة العربية ، وبندا اخر حول وضع لجنة حقوق الإنسان العربية ( لجنة الميثاق).

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