“غياب الكفاءة و شروط العمل” يدفعان أطباء القلب بالبيضاء للاعتصام و التهديد بالهجرة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

يبدو أن الاحتقان بلغ حدته بين أطباء القلب و الشرايين و بين مسؤولي المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بعد أن وصلت نقاط الخلاف للباب المسدود مما دفع بأطباء المصلحة للدعوة لخوض اعتصام جماعي مفتوح و التلويح بهجرة جماعية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر من داخل أطباء جراحة القلب و الشرايين أن الأطر الطبية التي تشتغل بهاته المصلحة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء قد قررت خوض اعتصام جماعي مفتوح انطلق بداية من هذا الأسبوع.

و يأتي هذا التصعيد وفق المصدر ذاته احتجاجا على الوضع المتأزم الذي تشتغل فيه الأطر الطبية بمصلحة جراحة القلب و الشرايين بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء والذي بلغ حدا لا يطاق، وفق تعبير مصادر من داخل المصلحة.

و موازاة مع ذلك، أوردت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الوضع الحالي نتاج لـ”غياب الكفاءة والتمادي في الممارسات غير الطبية وغير القانونية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية التي ينتهجها أحد الأشخاص المنتفذين بالمصلحة، والتي أصبحت خطرا حقيقيا على المرضى والأطر الصحية”.

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