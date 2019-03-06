“آفاق” مشروع جديد تطلقه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان‎

يسير الاحيائي - هبة بريس

في إطار مجهوداتها الرامية إلى الارتقاء بنجاعة نظام التوجيه المدرسي والمهني، أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان يوم 4 مارس 2019 برحاب الثانوية التأهيلية القاضي عياض، الإنطلاقة الرسمية لمشروع “أفـــــــاق”. وهو مشروع طموح ينبني على مكونات أٍربع، وهي: التوجيه، اكتشاف المهن، تعزيز تعلمات المتعلمين، الإعداد للامتحانات، ويهدف إلى تملك المتعلم لمعلومات مناسبة، وقيامه باختيار مناسب، وتمكينه من مشروع شخصي واضح المعالم.

كما أن مشروع آفاق جاء لدواعي منها بحث سبل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للخريجين، ودعم انفتاح وتفاعل المؤسسات المستهدفة مع محيطها من خلال آليات المواكبة السريعة، والملاءمة لتحولات محيطها المحلي والسوسيو مهني والاقتصادي، وإدماج المستجدات والمبتكرات.

يستهدف مشروع آفاق في مرحلته الأولى، تلميذات وتلاميذ أربع مؤسسات ثانوية تأهيلية والتي تدرس بها شعبة الاقتصاد، وتلميذات وتلاميذ الأقسام التحضيرية، وبناء عليه سيخوض ما يقارب من 1080 تلميذ/ة من شعبة الاقتصاد و 110 تلميذ/ة من شعبة العلوم الرياضية والفيزياء وعلوم المهندس وشعبة التكنولوجيا والعلوم الصناعية، تجربة تأسيس أندية تخصصية ذات قوة اقتراحية تنكب على دراسة إمكانيات تطوير أداء المسالك بالثانويات التأهيلية من خلال تنويع المقاربات البيداغوجية المستعملة والانفتاح على المقاولات والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين .

ومن جهة أخرى يرمي المشروع إلى خلق منصة إقليمية للتقاسم وإثراء التجارب كما ستعمل على تيسير عمليات التوجيه على مستوى الثانويات الإعدادية وكذا تعريف التلاميذ بمختلف الآفاق المتاحة لما بعد البكالوريا.

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