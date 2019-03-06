وجدة.. تدشين مركز جديد للانكولوجيا والتصوير الطبي‎

هبة بريس : أحمد المساعد

أشرف معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد رفقة هشام حاجي الكاتب العام لوزارة الصحة وعمر حجيرة رئيس جماعة وجدة صباح اليوم الأربعاء 06 مارس الجاري على تدشين مركز للانكولوجيا والتصوير الطبي بمدينة وجدة.

المصحة المدعوة المركز الشرقي الكندي، متخصصة في الأنكولوجيا والتصوير الطبي، تتوفر على تقنيات جد متطورة ،والتي من شأنها الاستجابة إلى احتياجات ساكنة الجهة الشرقية، في ما تعلق بالتكفل المتخصص بالمرضى المصابين بالسرطان وفق خدمات علاج ذات جودة.

المركز الجديد هو بشراكة مع خبراء محليين وأجانب، متكون من 5 طوابق بمساحة 4100 متر مربع، بطاقة استيعاب أكثر من 6000 مريض في السنة، باستثمار فاق 100 مليون درهم، يشملان على حد سواء التشخيص والعلاج :

-/ قسم الأنكولوجيا، يمكن من عرض كل العلاجات الضرورية للتدواي من السرطان : 6 قاعات للاستشارة الطبية، مستشفى نهاري للعلاج الكيميائي، غرف العمليات الجراحية، مصلحة استشفاء، قبو العلاج الاشعاعي مزود بمسرع طولي من الجيل الجديد ووحدة للاشعاع الفيزيائي المزود بتجهيزات حديثة لقياس الجرعات ومراقبة الجودة. سيكون المركز كذلك مزودا بوحدة للعلاج الاشعاعي الموضعيHDR و قاعتين للايراتريبي.

-/ وحدة التصوير الطبي مزودة بمعدات تكنولوجية كاملة، تتضمن وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي 1.5 تيسلا، سكانير، طاولة للتحكم عن بعد، جهاز رقمي لتصوير الثدي وجهازي تصوير بالصدى مع افتتاح في القريب الآجل مصلحة للطب النووي.

كما يتوفر المركز على فريق من المساعدين الطبيين والاداريين، تم اختياره محليا وتم تكوينه بمراكز الأنكولوجيا التابعة لمجوعة مراكز الفحص و العلاج للمغرب ، لأجل ضمان أحسن تكفل بالمرضى.

مدير المركز الدكتور خالد مقاوم، متخصص في الأنكولوجيا والعلاج الاشعاعي، صرح لموقع هبة بريس،” لقد مارست بصفة اختصاصي في السرطان، بمركز محاربة السرطان هنري بيكريل بروان، وبالرغم من وضعيتي المهنية الجيدة بفرنسا، فتعلقي بالمغرب، كان أقوى وبناء المركز الشرقي الكندي بوجدة، الذي يضاهي وأكثر المراكز الغربية، ببنيته التحتية وتجهيزاته المتطورة، سواء في مجال العلاج بالأشعة والتصوير، سيمكن مرضى المنطقة الشرقية من الاستفادة من آخر التطورات الطبية في مجال الأنكولوجيا. كل هذه العناصر ستضمن لمرضانا المغاربة، تكفلا قياسيا بمرضهم”.

تجدر الاشارة إلى أن مجموعة مراكز الفحص و العلاج للمغرب التي أسسها ويقودها محمد المنجرة، هي أول مجموعة خاصة متخصصة في مجال الأنكولوجيا والتصوير الطبي بالمغرب، لتعرض علاجات مميزة، بعد الدار البيضاء، مراكش والرباط، المجموعة تتطور خارج المحاور التقليدية للتوجه إلى المنطقة الشرقية.

تجدر الاشارة إلى أن الأسعار المطبقة بمؤسسات المجموعة، تحترم تعريفات أسعار ANAM المعتمدة لدى وزارة الصحة.

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