تزايد حالات اغتصاب الرجال في السويد

هبة بريس - وكالات

أصبح المزيد من الرجال يعانون من الاغتصاب في السويد، فيما ازدادت نسبة الشكاوى الواردة من ذكور في السنوات القليلة الماضية، وفق ما أكده تقرير المجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة.

وأوضح التقرير أن عدد الرجال المتقدمين بشكاوى تعرضهم للاغتصاب في العام 2007، كان 143 رجلا، وارتفع هذا الرقم ليبلغ 559 رجلا في عام 2017.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن استقبال حالات الاغتصاب في سنوات مضت كان مقتصرا على النساء، لكنها استحدثت أقساما خاصة للرجال أيضا، بغرض تقديم الدعم النفسي والمعنوي، إلى جانب الرعاية الصحية.

وتعاني السويد في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات الاغتصاب (للنساء)، حيث ذكر التلفزيون السويدي في تقرير له، في أغسطس 2018، أن إحصائيات الاغتصاب في السويد ارتفعت بنسبة 24% خلال العقد الماضي.

وأشارت الحكومة السويدية إلى أن النساء الشابات يواجهن مخاطر كبيرة، وأن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها. لكنها المرة الأولى التي يرصد فيها التقرير الأخير للمجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة تزايد معدلات اغتصاب الرجال.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0