مسيرة حاشدة للأساتذة المتعاقدين تجوب شوارع تطوان

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

جاب المئات من الأساتذة المتعاقدين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الأربعاء 06 مارس الجاري ، في مسيرة إحتجاجية حاشدة شوارع مدينة تطوان، مرددين خلالها شعارات تطالب الحكومة بإلغاء نظام التعاقد وكذا رفضهم التوقيع على “ملاحق العقود”.

وعاينت “هبة بريس” للمسيرة الحاشدة التي نظمت وسط إنزال أمني كبير، حيث شارك فيها المئات الأساتذة ممثلين عن مختلف أقاليم جهة طنحة تطوان الحسيمة ،والذين عبروا عن رفضهم لصيغة التعاقد الذي فرض عليهم، واعتبروا أن ملاحق العقود ستجهز على حقهم في الإدماج وستجعلهم رهينة مزاجية مسؤولي الأكاديميات والمديريات الإقليمية للتعليم.

وطالب المحتجون بتصحيح مجموعة من الاختلالات في طريقة التعاطي مع ملفهم، وكذا من أجل تحقيق العدالة و المساواة بين أفراد الأسرة التعليمية، ولإعادة الاعتبار للمعلم الذي أصبح مهمشا و مهددا بالعطالة عن العمل في أي لحظة ، بموجب نظام لايخدم قطاع التعليم بعقود شكلية تسلب الأستاذ هيبته وثقته بإمكانياته وقدراته الذاتية دون أن يصبح شغله الشاغل التفكير في عقد محدد الآجال.

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