لاعب دولي مغربي مطلوب في البريمرليغ

نُشر بتاريخ :  2019-03-06 - 14:09
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هبة سبور – متابعة

أصبح الدولي المغربي رشيد عليوي، مهاجم نيم أولمبيك الفرنسي لكرة القدم، محط اهتمام وأنظار إدارة نادي برايتون ألبيون الإنجليزي , حيث رجحت مجموعة من وسائل الإعلام الإنجليزية، أن إمكانية انتقال عليوي من فريقه إلى النادي المذكور في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون في الميركاتو المقبل.

ويأتي هذا الاهتمام من نادي برايتون ألبيون الإنجليزي، لما قدمه المغربي من أداء جيد ومستوى عال في المباريات التي جمعت فريقه بمجموعة من المباريات الهامة.

وشارك الدولي المغربي في 21 مباراة مع نيم، وسجل 4 أهداف في الموسم الحالي، وقد وقع عقده مع نيم في 5 من شهر يوليوز لسنة 2016، والذي سينتهي في 30 من شهر يونيو المقبل.

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