بالفيديو: الأمن يفك اعتصام الأساتذة المتعاقدين بأكاديمية البيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

ليلة سيتذكرها طويلا العشرات من الأساتذة المتعاقدين التابعين لأكاديمية التعليم بجهة الدار البيضاء سطات، بعدما سالت دماء عدد منهم في تدخل أمني لفك اعتصام قاموا به أمام بوابة أكاديمية التعليم بمنطقة الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية.

و أصیب في ساعات متأخرة من ليلة أمس ، عدد من الأساتذة المتعاقدين بجروح ورضوض مختلفة في تدخل أمني لتفریق اعتصامهم من أمام مقر أكادیمیة التعلیم بجهة الدار البیضاء سطات المتواجد بمنطقة الحي الحسني.

و رغم التنبيه المتكرر من العناصر الأمنية للأساتذة المتعاقدين بضرورة تفريق الاعتصام ، غير أن إصرار الأساتذة المتعاقدين جعل قوات حفظ النظام تتدخل بالقوة لتفریقهم مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

هذا و كانت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بالجهة قد سبق و أعلنت أن عناصر الأمن قد قامت باعتقال بعض من أفرادها و هو الخبر الذي تم تداوله بشكل واسع النطاق وسط الأساتذة المتعاقدين دون أن يتسنى لنا التأكد من مدى صحته.

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