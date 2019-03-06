الملك يبرق الرئيس الغاني: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد نانا أكوفو آدو، رئيس جمهورية غانا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطتي.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس نانا أكوفو آدو بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الغاني الشقيق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحي لما يربط بين شعبينا من وشائج الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل إضفاء دينامية قوية على علاقات التعاون بين بلدينا، والمضي قدما في تنفيذ المشاريع والاتفاقيات المبرمة بينهما لإرساء أسس شراكة ناجعة وبناءة تستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من التواصل والتكامل، وتسهم في تعزيز التعاون بين دول قارتنا الإفريقية”.

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