اختطاف طفلة كانت تلعب مع صديقاتها بالبيضاء يخرج السكان للاحتجاج‎

هبة بريس – الدار البيضاء

كرد فعل على اختفاء طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بمدينة الدار البيضاء في ظروف غامضة ، خرج العشرات من سكان المدينة القديمة مساء أمس لساحة ماريشال بالدار البيضاء احتجاجا على ما أسموه ب”التسيب الأمني” الذي باتت تشهده أحياؤهم مما سمح بتناسل بعض الظواهر المخلة و التي قضت مضجعهم.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء مؤازرين بعدد من فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي قد نظموا وقفة احتجاجية مساء أمس بساحة ماريشال وسط البيضاء ، حيث رفعوا شعارات طالبوا من خلالها مسؤولي الأمن بالمدينة بالتدخل العاجل للعثور على الطفلة زينب التي اختفت في ظروف غامضة.

و كانت الطفلة زينب التي لم تبلغ بعد سنتها السادسة تلعب مع عدد من صديقاتها بالقرب من باب منزل أسرتها قبل أن تختفي في ظروف غامضة ، قبل أن تكشف عدد من صديقاتها و بعض الجيران أنهم لاحظوا وجود إمرأة في عقدها الخامس غريبة عن الحي تتجول ذهابا و إيابا بالقرب من المكان لحظات فقط قبل اختفائها مما جعلهم يشتبهون في فرضية اختطاف الطفلة الصغيرة.

و كانت مصالح الأمن قد تفاعلت مع شكاية أسرة الطفلة زينب حيث فتحت تحقيقا بخصوص اختفائها و تم تجميع المعطيات الأولية و معاينة بعض المقاطع المصورة بكاميرات مثبتة في بعض الأماكن المؤدية لمكان اختفاء الطفلة ، في انتظار الكشف عن ملابسات هاته الواقعة و العثور على الطفلة المختفية.

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