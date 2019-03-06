أكادير .. الأمن يفرق احتجاجات الاساتذة المتعاقدين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نال الاساتذة المتعاقدين نصيبهم من ” الزرواطة ” كباقي زملاءهم من مختلف مناطق المغرب، من قبل قوات الامن العمومي، أمس الثلاثاء 05 مارس الجاري، مما خلف اصابات في صفوف نساء ورجال التربية والتكوين ” المتعاقدين” ، منهم من أغمي عليه، ومنهم من أًصيب برضوض متفاوتة الخطورة، ومنهم من تم توقيفه، وآخرون تمت مطادرتهم في شوارع المدينة ، حتى وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء 06 مارس الجاري.

وبحسب معطيات حصل عليها موقع “هبة بريس ”، من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فإن عددا من أساتذة التعاقد قضو ليلتهم في الجو البارد بكورنيش المدينة، يفترشون ما تبقى لهم من ملابس وأفرشة في انتظار ما ستحمل معه شروق شمس اليوم الاربعاء، بالرغم من ان قوات الامن على ما يبدو لديها تعليمات بتفريق المتظاهرين بإستعمال القوة، إعتبارا ان الاحتجاج والاعتصام لم يتم السماح به من طرف أجهزة الدولة ومعهم الوزارة الوصية، خصوصا ان الاساتذة ” المتعاقدين” قد تركوا فصول الدراسة وتوجهوا للساحات لتنفيذ احتجاجاتهم من أجل حث الوزارة الى الرضوخ لمطالبهم.

احتجاج أساتذة التعاقد في الشارع العام، دفع قوات الامن بملاحقتهم بعد ان تجمعوا بساحة الأمل وسط المدينة ، ثم في اتجاه “كورنيش” ، وسط صفير وشعارات وكر وفر ومطادرة في كل الاتجاهات.

ويتواصل احتجاج أساتذة التعاقد، البالغ مجموعهم نحو 55 ألف إطار، اليوم الأربعاء بإضرابهم الوطني عن العمل، والذي يستمر حتى بعد غد الجمعة، في أولى محطات احتجاجات شهر مارس الجاري.

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