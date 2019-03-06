مديرية التعليم بالجديدة تعزز الحراسة الأمنية بالقسم الداخلي بثانوية أم الربيع بأزمور

أحمد مصباح – الجديدة

على إثر السرقة التي استهدفت بها منحرف، في ساعة مبكرة من صبيح الثلاثاء 05 مارس 2019، مرقد الإناث بالقسم الداخلي بثانوية أم الربيع التأهيلية بأزمور، بعد أن تسلل إليها خلسة من الشارع العام، تحت جنح الظلام، دخلت لتوها على الخط المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة. حيث انتقلت لجنة إقليمية على رأسها رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، واستمعت إلى إفادات بعض النزيلات، وعاينت المراقد، بحضور مدير المؤسسة التربوية، والمسؤول عن حراس الأمن الخاص.

هذا، وقد أشعرت إدارة المؤسسة التربوية المصالح الشرطية بمفوضية أزمور، والتي أوفدت دورية إلى مسرح النازلة، حيث أجرت الضابطة القضائية لدى الفرقة المحلية للشرطة، المعاينات والتحريات الميدانية، وفتحت بحثا قضائيا تحت إشراف وكيل الملك بابتدائية الجديدة.

هذا، وستعمل المديرية الإقليمية، في إطار حرصها على سلامة وراحة النزيلات، على تقوية الحراسة الليلية داخل القسم الداخلي بثانوية أم الربيع التأهيلية بأزمور، بعد تعرضها لأول مرة للسرقة، وذلك بإضافة حارس ليلي آخر، وتثبيت كاميرات مراقبة عند مداخل ومخارج مراقد النزيلات اللواتي يتحدرن من العالم القروي.

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