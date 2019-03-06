الجامعة تستجيب للرجاء و الجيش و وجدة و تخفض عقوبات “الويكلو”‎

هبة بريس – القسم الرياضي

اجتمعت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الأربعاء 06 مارس 2019 في جلستها الاعتيادية للنظر في النقط المدرجة في جدول أعمالها حيث تم مراجعة بعض العقوبات الصادرة في حق الأندية الوطنية.

و في هذا الصدد، بثت اللجنة في الطعن المقدم من طرف نادي الرجاء الرياضي حيث قررت تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل عقوبة اللعب بدون جمهور محددة في مقابلة واحدة وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف (25.000) درهم وتأييده في الباقي.

كما بتث اللجنة في الطعن المقدم من طرف نادي الجيش الملكي حيث تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل عقوبة اللعب بدون جمهور محددة في مقابلة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثون ألف (30.000 درهم).

و بخصوص الطعن المقدم من طرف نادي المولودية الوجدية فقد تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل عقوبة اللعب بدون جمهور محددة في مقابلة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف ( 20.000) درهم وتأييده في الباقي.

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