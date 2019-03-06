ملاهي ليلية مغربية تستقبل مغني جزائري يتغنى بـ”البوليساريو”

هبة بريس

يبدو أن مجهودات وتحركات وتوصيات عاهل البلاد ومؤسسات الدولة الداعية الى الدفاع عن الوحدة الترابية والقضية الوطنية، لم تجد أذانا صاغية من قبل عدد من أبناء هذا الوطن الحبيب، الذين يسعون الى خدمة الاطروحة المعادية للمملكة بشتى الطرق.

مناسبة هذا الحديث، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاعلان يخص حفل ينتظر تنظيمه بأحد الملاهي الليلية المعروفة بمدينة الدار البيضاء.

وحسب الاعلان المذكور، فقد استدعى القائمون على الملهى الليلي، مغني جزائري معروف بتغنيه بأطروحة “الجبهة الانفصالية” في عدد من سهراته.

وظهر المغني الجزائري، الذي ينتظر استقباله بمدينة الدار البيضاء، في عدد من الفيديوهات المتداولة في موقع “يوتيب” ومواقع التواصل الاجتماعي يتغنى بأشخاص موالين للجبهة الانفصالية وبأطروحة “البوليساريو”.

تنظيم الملهى الليلي لحفل خاص بالمغني المذكور، أثار سخط عدد من النشطاء الذين طالبوا السلطات المعنية بالتدخل ومراقبة عمل وأنشطة هذه الملاهي وكذا الفنانين المدعوين لها، لافتين الى أن الأمر من شأنه الاساءة لصورة وسمعة الفن بشكل خاص والبلد بشكل عام.

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