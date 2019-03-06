السلطة المحلية تضع حدا لفوضى وتسيب الحرفيين في الحي الصناعي بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

شنت، أول أمس الاثنين، السلطة المحلية بالجديدة، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية السابعة، وأعوان السلطة، شيوخ ومقدمين، مؤازرين بالشرطة الإدارية لدى الجماعة الحضرية للجديدة، وبأفراد القوات المساعدة، حملة تطهيرية داخل منطقة نفوذها الترابي بعاصمة دكالة، من أجل تحرير الملك العمومي، وتنظيم النشاطات الحرفية، التي باتت تعيق حركات السير والمرور، بسبب التوسع على حساب الأرصفة والممرات والأزقة، ناهيك عن إثارة الضوضاء.

هذا، وجاء تدخل السلطة المحلية، الذي استحسنته الساكنة إثر السرعة والنجاعة اللتين تعاملت بهما مع شكايات المواطنين، الشفاهية والكتابية، التي تلقتها، وتصميمها بعزم وحزم على وضع حد للفوضى التي كانت سائدة.

وقد استهدفت الحملة التي شنتها السلطة المحلية في منطقة نفوذها الترابي، الحي الصناعي من الدرجة الثالثة، وأحياءا وتجمعات سكنية مجاورة، سيما تجزئة “المهدي” وتجزئة “محرش”، والتي تعرف بعض الاختلالات، جراء أنشطة حرفية تثير غضب الساكنة. حيث عمل المتدخلون على ضبطها وحجز المواد التي تسبب عرقلة داخل الأزقة، مع تسجيل مخالفات من طرف عناصر الشرطة الإدارية للمحلات المخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

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