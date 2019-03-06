أبقار ميتة في ” الخلاء” بتارودانت ترعب مربي الماشية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر مواطنون على عدد من رؤوس الابقار مرمية في الخلاء، صباح اليوم الاربعاء 6 مارس الجاري، يرجح أنها أهلكت بسبب فيروس “الحمى القلاعية”

بمطرح عشوائي بمنطفة البور بجماعة المهادي اقليم تارودانت .

وفي الوقت التي تسارع مصالح وزارة الفلاحة الخطى ومعها السلطات المحلية والامنية، من أجل اليقضة الدائمة لمواجهة هذا الداء الفتاك بالمواشي، نجد سلطات الكردان غائبة عن هذا الوضع الذي خلف المئات من قطعان الابقار وهدد الاقتصاد الوطني.

واذا كانت تلك الابقار المرمية في الخلاء مصابة بفيروس ” الحمى القلاعية” وهو ما يمكن ان يصيب القطعان الاخرى عن طريق انتقال الفيروس عبر الهواء او الكلاب الضالة المتواجدة بالمنطقة، لماذا لم تعمل السلطات على احراقها او دفنها تحت الارض؟.

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