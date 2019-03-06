بعد تغيير الملعب.. الجامعة تغير حكم لقاء الرجاء و أولمبيك خريبكة‎

هبة بريس – القسم الرياضي

بعد أن سبق و أعلنت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء كمكان لإجراء مباراة الرجاء الرياضي و أولمبيك خريبكة و المؤخرة عن الجولة الواحدة و العشرون من الدوري المغربي ، عادت ذات اللجنة لتبرمج اللقاء فوق أرضية المركب الرياضي لمدينة برشيد.

المباراة التي ستجرى بدون جمهور نظرا للعقوبات التي أصدرتها لجنة التأديب في حق نادي الرجاء الرياضي على خلفية أحداث الكلاسيكو الذي احتضنه مجمع الأمير مولاي عبد الله شهدت أيضا تغييرا في الطاقم التحكيمي الذي سيقود لقاء الخضر مع أولمبيك خريبكة.

فبعدما كانت مديرية التحكيم سبق و عينت ثلاثي الحكم الدولي رضوان جيد لإدراة المباراة ، عادت المديرية في بلاغ لاحق لها لتعلن عن تعويض جيد بالدولي سمير الكزاز و الذي ستفصل صافرته في قمة يعول على نقاطها الكاملة كلا الطرفين خاصة في ظل المفارقات التي تجمع بينهما في الترتيب و النتائج الأخيرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0