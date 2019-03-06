تلميذ يعنف حارس أمن بثانوية ببرشيد و تلاميذ المؤسسة يوثقون الحدث‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تعرض حارس أمن خاص يشتغل بثانوية بمدينة برشيد للتعنيف من طرف تلميذ يدرس بذات المؤسسة و ذلك بعد نشوب خلاف شفوي بينهما تطور لعراك و تبادل للعنف.

المشهد الذي وثقه بعض التلاميذ من ساحة الثانوية التاهيلية أولاد احريز ببرشيد ، يتعلق بكون مدير المؤسسة الثانوية لاحظ وجود تلميذ يقوم بتصرفات مثيرة للشك داخل ساحة المؤسسة فطلب من حارس الأمن الخاص استقدام التلميذ للإدراة.

و كتفاعل مع أمر المدير ، حاول حارس الأمن الخاص بالمؤسسة استقدام التلميذ للإدارة عبر مسكه من يده و هو الأمر الذي لم يرق التلميذ الذي يدرس بالباكالوريا فكانت ردة فعله عنيفة تجاه حارس الأمن الخاص.

و تطور الأمن بين الطرفين وفق ما تناقلته مصادر عاينت الواقعة ليصل حد العنف مما دفع المجلس التأديبي للمؤسسة لعقد اجتماع طارئ أدى لتوقيف التلميذ فترة معينة من الدراسة دون أن يصل الأمر لردهات المصالح الأمنية.

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