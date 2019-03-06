الملك يعزي أسرة عزيز موهوب: “فقدنا أحد رواد الفن المسرحي والسينمائي في المغرب”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان المرحوم عبد العزيز بوعليل، الملقب بعزيز موهوب، الذي وافته المنية الأحد عن عمر يناهز 81 سنة.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أهله وذويه، ولأصدقاء الراحل ومحبيه، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، “في فقدان أحد رواد الفن المسرحي والسينمائي في المغرب، المشهود له بالإبداع والأداء المتميز، حيث خلف بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني، رصيدا زاخرا بالأعمال المتألقة التي أكسبته تقدير وإعجاب جمهوره العريض.

وتضرع جلالة الملك إلى العلي القدير بأن يشمل الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما أسداه لوطنه ولفنه من جليل الأعمال، وأن يعوض أفراد أسرته عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء.

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