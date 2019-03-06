أمن مراكش يتدخل لتفريق اعتصام الأساتذة أمام مقر الاكاديمية

ضاهر محمد: مراكش

تمكنت عناصر الامن منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء من تفريق الأساتذة المتعاقدين المعتصمين أمام مبنى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي.

ومباشرة بعد تفريقهم توجه الاساتذة المتعاقدين في مسيرة احتجاجية عبر شارع أبوعبيدة الجراح في اتجاه شارع علال الفاسي حاملين شعارات تندد بأوضاعهم وتطالب باسقاط التعاقد المفروض عليهم.

واستعانت قوات الأمن بشاحنة خراطيم المياه من أجل تفريق اعتصام الأساتذة الذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد.

ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أعلنت عن خطوات احتجاجية تصعيدية لإسقاط مخطط التعاقد.

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