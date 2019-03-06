أمن مراكش يتدخل لتفريق اعتصام الأساتذة أمام مقر الاكاديمية

نُشر بتاريخ :  2019-03-06 - 08:20
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ضاهر محمد: مراكش

تمكنت عناصر الامن منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء من تفريق الأساتذة المتعاقدين المعتصمين أمام مبنى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي.

ومباشرة بعد تفريقهم توجه الاساتذة المتعاقدين في مسيرة احتجاجية عبر شارع أبوعبيدة الجراح في اتجاه شارع علال الفاسي حاملين شعارات تندد بأوضاعهم وتطالب باسقاط التعاقد المفروض عليهم.

واستعانت قوات الأمن بشاحنة خراطيم المياه من أجل تفريق اعتصام الأساتذة الذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد.

ويشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أعلنت عن خطوات احتجاجية تصعيدية لإسقاط مخطط التعاقد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في تعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

وزارة أمزازي تكشف عن ورقة تأطيرية تطمئن موظفي الأكاديميات

هبة بريس- الرباط كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العلي والبحث العلمي ع…