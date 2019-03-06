أمريكا: “ندعم حق الجزائريين في التظاهر السلمي”

هبة بريس - وكالات

بعد أسابيع من التظاهرات التي تعم الجزائر احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، أصدرت الولايات المتحدة أول تعليق لها على الأزمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو: “نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك”، مشددا على أن “الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي”.

ولم يتطرق رد فعل الولايات المتحدة إلى دوافع الاحتجاجات ولا إلى ترشح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة خامسة.

ويطالب المحتجون بوتفليقة بالتنحي، ويرفضون عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل. وكُتب على إحدى اللافتات “انتهت اللعبة”، بينما حملت أخرى عبارة “ارحل يا نظام”.

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