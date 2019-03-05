توقيف أربعة أشخاص على خلفية محاولة النصب على صاحبة المليار بسطات

هبة بريس_ سطات

كشفت مصادر هبة بريس، عن معطيات تفيد بأن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسطات ستحيل صباح يوم غد الأربعاء على أنظار الوكيل الملك بابتدائية مدينة ابن احمد أربعة أشخاص يشتبه بهم في محاولة نصب على نجية نظير صاحبة مبادرة “المليار والنصف”.

الخبر الذي عرف تكتما شديدا من قبل عناصر الدرك الملكي، انتشر منذ أن رسمت صاحبة المليار والنصف كمينا محكما أطاح بشخصين على مستوى جماعة سيدي حجاج بعد أن فطنوا لكمين مشابه بتراب مدينة ابن احمد بالقرب من إحدى محطات البنزين، إذ وبعد محاولة ثانية تم توقيف شخصين منهم بمنطقة سيدي حجاج وآخرين بمنطقة سطات بتنسيق تام مع عناصر الدرك الملكي.

ذات المصادر أكدت أن المشتبه بهم طالبوا صاحبة مبادرة المليار والنصف، بتقديم يد العون لهم من أجل اجراء عملية جراحية لأحد الأطفال بمبلغ قدرته مصادرنا بحوالي 50 مليون سنتيم، إلا أن شكوكا انثابت الأخيرة لتقوم بربط الاتصال بدرك مدينة ابن احمد الذين نصبوا بدورهم كمينا دون أن يسفر عن اعتقال المشتبه بهم، ليسقطوا بعدها في قبضة رجال الدرك بكل من منطقة سيدي حجاج وسطات، ليتم اعتقالهم اتباعا ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بعد أن تم الاستماع إليهم في محاضررسمية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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