الامم المتحدة تعين المغربية نجاة رشدي مستشارة للعمل الإنساني في سوريا

هبة بريس - و م ع

أعلنت منظمة الامم المتحدة عن تعيين المغربية نجاة رشدي مستشارة رئيسية للعمل الإنساني لدى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.

وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك، أن السيدة رشدي التي شغلت سابقا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بجمهورية إفريقيا الوسطى، ستترأس مجموعة العمل الانساني التابعة لمجموعة الدعم الدولية لسوريا باسم السيد بيدرسن.

وأضاف أن السيدة رشدي ستساهم في إطار هذه المهمة الجديدة في “تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الأساسية وحماية المدنيين في سوريا من خلال دعم المفاوضات الإنسانية، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القُطري ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”.

وتشغل السيدة رشدي، التي ستحل محل النرويجي يان إيغلاند، أيضا منصب رئيسة فريق برنامج اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة (مقرها جنيف)، والتي تضم وكالات الإغاثة الرئيسية في المنظمة الأممية.

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