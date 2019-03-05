خبراء مغاربة و ألمان يُكوِّنون 120 شابا في الطاقات المتجددة و الميكاترونيك

هبة بريس – الرباط

تماشيا مع البرامج الوطنية الرامية إلى إحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وتطوير التكوين بالتناوب، و دعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم، أعلنت “الأكاديمية المغربية الألمانية MGA” بشراكة مع ” الغرفة الألمانية الإفريقية DAV” عزمها تنظيم دورات تدريبية متخصصة لفائدة 120 شابا وشابة من خريجي المدارس الوطنية و الباحثين عن العمل، على أن يتم تدريب 20 شابا كمكونين في مجال تخصصهم Train the trainer.

و وفقا لبلاغ صحفي صادر عن هاته المؤسسة، فإن مدة التكوين التي ستتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، ستعرف دمجا بين الجانب النظري و التطبيقي لعدد من مواضيع التكوين، بما يتناسب و متطلبات سوق الشغل المرتبط منه أساسا بالقطاع الخاص، حيث سيشرف مجموعة من الخبراء المغاربة و الألمان على تلقين الفئة المُكَوَّنَة في مجالات الطاقات المتجددة و الميكاترونيك، وذلك في قاعات مجهزة ومخصصة أساسا لهذا الغرض بمدينة القنيطرة.

البرنامج الذي سيستهدف الشباب القاطنين بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي سينطلق يوم 01 أبريل 2019 بمدينة القنيطرة، سيعمل كذلك على صقل المهارات الذاتية للشباب “Soft Skills” مع برنامج تطوير في اللغات الحية، الأمر الذي من شأنه أن يؤهل خريجي الدورات التدريبية على خلق نموذج تنموي استثماري خاص بهم، يسهل لهم دمجا سلسا في سوق الشغل و خلق المقاولة.

و بهاته المناسبة دعت “الأكاديمية المغربية الألمانية” الشباب القاطنين بجهة الرباط سلا القنيطرة، ممن لهم رغبة ملحة في الاستفادة من هذا التكوين بعث سيرهم الذاتية على البريد الالكتروني info.mgacademy@gmail.com، قبل يوم الإثنين 17 مارس 2019 أخذا بعين الاعتبار أن عدد مقاعد التكوين جد محدودة، إذ من المنتظر أن يتم افتتاح هذا البرنامج التكويني يوم 20 مارس الجاري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0