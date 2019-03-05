اخنوش :”البيجيدي يحاول فرض اختياراته واعتز بصداقة العثماني”

هبة بريس – الرباط

كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في حوار مطول مع مجلة “جون افريك” ان حزب التجمع الوطني للأحرار يهدف الى الفوز بالانتخابات التشريعية لعام 2021 وقيادة الحكومة.

واوضح اخنوش ان “مؤهل لاحتلال الصدارة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وسيحصل على الأصوات حتى من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه”.

واضاف وزير الفلاحة والصيد البحري ان علاقته بحزب العدالة والتنمية، يترجمها اعتزازه بصداقته بسعد الدين العثماني، “الذي عليه أن يعرف أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيدعمه كرئيس للحكومة في تنفيذ مهامه إلى النهاية، وأن هناك تضامنا داخل الحكومة، ووزراء الأحرار يدعمون رئيس الحكومة، في ظل احترام متبادل بين وزرائنا” ، مضيفا : “ما يؤاخذ على البيجيدي هو عناده ومحاولته فرض اختياراته”، موضحا في تعليقه على “الخرجات” الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، أنه يحترم جميع رؤساء الحكومات الذين عمل معهم، وأنه “احتراما لبنكيران لن أرد عليه، رغم من أن هجماته ضدي لا تستند إلا إلى الأكاذيب”.

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