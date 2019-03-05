أولاد تايمة: جمعية الفلاحين المتحدين بسوس ماسة تحتفي بالعلم والإعلام

احتضن المركب الثقافي بأولاد تايمة إقليم تارودانت، أمس الاثنين 04 مارس 2019، فعاليات أمسية احتفائية من تنظيم جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة، همت عدد من رجالات الإعلام والصحافة بالجهة، وخريجي التكوين المهني بالتدرج من أبناء وذوي وعمال منخرطي الجمعية بمنطقة هوارة.

وتأتي هذه المبادرة حسب المنظمين في إطار البرنامج الاستراتيجي للجمعية، والذي تروم من خلاله التنويه والعرفان بمجهودات مجموعة من الإعلاميين والصحافيين على اعتبار الدور الهام الذي يلعبه الإعلام كشريك في التنمية، والذين بصموا على متابعة وإثارة مواضيع إعلامية تلامس معاناة ومشاكل القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة خاصة والمغرب عامة، ومن جهة أخرى تحفيز فلاحي المنطقة وأبناءهم على سلك دروب العلم والتكوين للتمكن من كل المعارف النظرية والتقنية والتطبيقية التي يعرفها المجال الفلاحي والزراعي على الصعيدين الوطني والعالمي، ومواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها، لتمكين الفلاحين من كسب القدرات اللازمة والكافية للعمل بكل أريحية ودينامية، والتفاعل بايجابية مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، والقدرة على التنافسية ومجابهة كل الاكراهات والمشاكل التي تعتري عملهم.

وفي صنف الصحافة الالكترونية حضيت هبة بريس بتكريم خاص من جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة في شخص مراسلها بإقليم تارودانت السيد محمد ضباش، إلى جانب عدد من الهامات الإعلامية في أصناف الإعلام السمعي البصري، وهم : الحسين أوزيك عن القناة الثانية، وحيجب التامك عن القناة الأولى، وبوبكر أفنكار عن الإذاعة الوطنية، وحسن العسكري عن إذاعة أم إف إم.

كما تضمن الحفل توزيع مجموعة من شواهد النجاح على خرجي التكوين المهني بالتدرج، والذي أشرفت عليه الجمعية بشراكة مع جمعية إتحاد تقنيي القطاع الفلاحي بالمغرب، وبتنسيق مع معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بأولاد تايمة، حيث بلغ عدد الناجحين من منخرطي الجمعية وأبنائهم وعمالهم في هذا التكوين 28 متدربا، بالإضافة إلى توزيع عدد من الجوائز التحفيزية على المنخرطين المحظوظين عن طريق قرعة مقدمة من الشركات الحائزة لعدد من مشاريع تجهيز عدد من الضيعات الفلاحية بالطاقة الشمسية في إطار الشطر الثاني من البرنامج الذي تشرف عليه الجمعية لفائدة منخرطيها.

هذا وجدير بالذكر أن جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة، ورغم كونها مولودا جمعويا مهنيا فتيا، إلا أنها بصمت بأنشطتها المعاقبة على امتداد السنة من عمرها على حضور لافت بين فلاحي ومهنيي المنطقة، لاسيما أنها لامست العديد من الهموم التي يكابدها الفلاح والمشاكل التي يعرفها القطاع الفلاحي بالمنطقة، سواء بنهجها الترافعي أمام مسؤولي القطاع دفاعا عن حقوق ومكتسبات فلاحي سوس، أو عبر النهج التوعوي والتأطيري للفلاحين من خلال توجيههم نحو التكوين المهني لصقل مهاراتهم، أو عبر حثهم على الانفتاح على الطاقات المتجددة لخفض التكلفة الطاقية للإنتاج، أو عبر محاولة تنظيم الإنتاج… وغيرها من الخطوات التي سطرتها الجمعية صونا لمكانة الفلاحة وممتهنيها، وحفاظا على جاذبية القطاع لدى الأجيال اللاحقة.

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