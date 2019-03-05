ادارية الرباط تلغي قرارا يسمع بوضع “الصابو” للسيارات بطنجة

اس.بويعقوبي – هبة بريس

قررت المحكمة الادارية بالرباط، يومه الثلاثاء، بالغاء السماح بعقل السيارات من طرف مصالح شركة “صوماجيك” المكلفة بتدبير الباركينغ.

وجاء الحكم القضائي الذي حمل صفة قطعية، تفاعلا مع دعوى قضائية كانت قد رفعتها جمعية تمثل قطاع الفنادق بمدينة طنجة ، حيث ينص الحكم القضائي على “إلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتتبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة، عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلب“.

يذكر ان جمعية أرباب الفنادق بمدينة طنجة، كانت قد تقدمت بالدعوى الاستعجالية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل إلغاء سريان عقد التدبير المفوض لمرفق ركن السيارات في مدينة طنجة.

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