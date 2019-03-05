وزارة أمزازي تكشف عن ورقة تأطيرية تطمئن موظفي الأكاديميات

هبة بريس- الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العلي والبحث العلمي عن مضمون ورقة تأطيرية تحمل عنونا ” الأساتذة أطر الأكاديمية دماء جديدة آفاق واعدة” حصلت هبة بريس على نسخة منها، (كشفت) من خلالها عن عملية توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية في المرحلة الأولى معتبرة إياها استثناء فريداً أملته ظرفية آنية ملحة تمر منها المنظومة التربوية وطنياً وجهوياً و إقليمياً ومحلياً؛ وقد اتسم هذا الإجراء بالطابع الاستثنائي لأن المشرع نص على ضرورة العمل به لمدة لا تزيد عن السنتين، وذلك إلى حين صدور نص تنظيمي خاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقاً لما جاء في مقتضيات القرار الوزاري المشترك.

وعلى إثر صدور النظام الأساسي الخاص لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أعدت الأكاديميات الجهوية ملحق عقد لفائدة الأستاذات والأساتذة من الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي، ويتعلق الأمر هنا بفوجي 2017/2016، وذلك بغاية إعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية “بدل من الطبقة أ”، والرتبة الأولى من الرقم الاستدلالي المماثل لها “275 بدل من الصف رقم 1″، في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم.

وينتج عن هذا الترسيم الترقي إلى الرتبة الثانية “الرقم الاستدلالي 300” من الدرجة الثانية، (السلم 10)، كل ذلك من مماثلة الوضعية الإدارية للأستاذات والأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وقد أشارت الورقة التأطيرية إلى أوجه التشابه بين الموظف العمومي وموظف الأكاديمية اللذين يستفيدان من الحقوق التالية الحق في الأجرة؛ الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة؛ الحق في الترقية في الرتبة و في الدرجة؛ الحق في الحركة الانتقالية داخل المجال الترابي للأكاديمية؛ الحق في عضوية مجالس المؤسسة و المشاركة في مداولاتها؛ الحق في الاستفادة من الرخص السنوية والإدارية والطبية و الاستثنائية ورخصة أداء مناسك الحج؛ الحق في التغطية الصحية بصنفيها (Cnops et AMO) والتغطية الاجتماعية؛ الحق في المشاركة في التداريب و التكوينات؛ الحق في المشاركة في الاستحقاقات التربوية داخل المؤسسة؛ الحق في العطل الرسمية؛ الحق في ممارسة العمل النقابي؛ الحق في رصيد الوفاة؛ الحق في الحماية التي تضمنها الأكاديمية أثناء ممارسة العمل، كما يقع على الموظف العمومي وموظف الأكاديمية نفس الواجبات.

هذا وتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء سطات والمديريات الإقليمية التابعة لها، جملة إجراءات تدبيرية لضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، وذلك في حرص تام على الاحتفاظ بالمتعلمين والمتعلمات في المؤسسات التعليمية وضمان استفادتهم من حصصهم الدراسية باستثمار الموارد البشرية المتوفرة واستغلال الفضــــــاءات التربوية المتاحة في إشارة مطمئنة لآباء وأمهات التلميذات والتلاميذ متوخية انخراطهم الايجابي إزاء التدابير المتخذة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الإضراب الذي يخوضه بعض الأساتذة موظفي الأكاديميات ابتداء 04 مارس منه تعبيرا عن موقفهم الرافض للتعاقد.

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