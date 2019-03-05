أنباء عن هلاك أبقار بإنزكان بسبب ” الحمى القلاعية “

ع.اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس “، عن هلاك عدد من رؤوس الابقار بانزكان ايت ملول، بإحدى الضيعات المتواجدة بمنطقة ” أولاد داحو” .

وأضافت مصادرنا، ان السلطات المحلية وممثلون عن المصالح المتدخلة في القطاع، عملوا ليلة أمس الاثنين ، في ساعات متأخرة، بدفن عدة أبقار، تعود ملكيتها لأحد الكسابة بالمنطقة.

وحسب ذات المصدر، فإن طبيبا بيطريا، قد سبق له أن أخذ عينات هذه الأبقار، من أجل إخضاعها للتحليلات الطبية، والتي تبين أنها مصابة بمرض الحمى القلاعية، هذا المرض الذي أصبح يهدد قطاع تربية الماشية بسوس والمغرب عموما .

ولم تخرج بعد مديرية الفلاحة بأي بلاغ بالموضوع من أجل طمأنة مربي الماشية المنتشرين بمناطق سوس ماسة .

وتعد الحمى القلاعية مرض فيروسي سريع الانتشار، المرض يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، كما أنه يصيب الحيوانات البرية كالغزلان، ويمكنه إصابة الحيوانات ذات الخف كالجمال والأفيال، أما الخيول فلديها مناعة ضد هذا المرض. وهناك نحو سبع سلالات مختلفة مناعياً من الفيروس المسبب للمرض، وكل سلالة تصيب فصيلة أو عدة فصائل مختلفة من الحيوانات، وتختلف شدة أعراض المرض تبعاً لنوع السلالة الفيروسية المسببة له.

ومن أسباب انتشار المرض، الحيوانات المريضة حيث يوجد الفيروس فى الحليب والبول والبراز والسيلانات الفموية، إضافة للعلف الملوث بالفيروس، أو من خلال الغذاء والمياه الملوثة، أو الاستنشاق حيث يمكن أن ينتقل بواسطة ذرات الغبار فى الهواء فى المناطق الموبوءة، أو بأرجل الحيوانات الملوثة التى تضعها فى الطين.

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