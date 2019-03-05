صفقة “700 مليار سنتيم” تفجر غضب المعارضة بمجلس الدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

خلاف كبير و تشنج غير مسبوق يطبع علاقة المعارضة بالأغلبية داخل مجلس مدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة و ذلك بسبب صفقة تفويت قطاع النظافة من خلال عقد التدبير المفوض لشركتين مقابل مبلغ يقارب 100 مليار سنتيم سنويا على مدى سبع سنوات و هو ما يعادل إجمالا 700 مليار سنتيم كقيمة للصفقة.

المعارضة و التي لم يرقها قرار مجلس عبد العزيز العماري انتفضت في وجه القرار واصفة إياه ب”العبثي” و “غير المعقول” و الذي من شأنه أن يواصل إغراق العاصمة الاقتصادية في الكثير من المشاكل التدبيرية بعدما قرر المجلس تخصيص ثلث الميزانية السنوية لتدبير قطاع النظافة.

و تتهم المعارضة المجلس الذي يوجد على رأسه حزب العدالة و التنمية بأنه رفع ميزانية تدبير قطاع النظافة بالمدينة بنحو 60 مليار سنتيم سنويا خلال الخمس سنوات الماضية دون أن يتغير واقع الحال بعدما ظلت النفايات و الأزبال تغرق شوارع و أحياء المدينة و تنغص على البيضاويين حياتهم اليومية رغم أنهم أضحوا يدفعون أكثر من أجل تسديد نفقات الصفقات الجديدة.

و كان المجلس الجماعي للدار البيضاء، قد صادق الخميس قبل الماضي بالإجماع على العديد من نقط جدول أعمال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير، فيما أجلت نقط أخرى إلى الدورة المقبلة، ومن بين النقط التي هيمنت على نقاش الدورة النقطة المتعلقة بعقود التدبير المفوض لقطاع النظافة.



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