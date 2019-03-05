هداف المنتخب المغربي يفقد والده و يغادر معسكر فريقه لتلقي التعازي

نُشر بتاريخ :  2019-03-05 - 19:28
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هبة بريس – الدار البيضاء
 
خبر حزين ذاك الذي تلقاه قناص المنتخب المغربي و هدافه في الأونة الأخيرة ، اللاعب خالد بوطيب الممارس حاليا بالدوري المصري و بالضبط رفقة فريق الزمالك.
 
و غادر اللاعب المغربي خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، مطار القاهرة مساء اليوم عائدا إلى المغرب بعد تلقي نبأ وفاة والده مما جعله يعود إلى المغرب سريعا لحضور مراسم الدفن والعزاء في جنازة والده.
 
و رخصت إدارة النادي المصري للاعب المغربي للعودة لبلاده حيث كان يتواجد في معسكر تدريبي رفقة ناديه استعدادا للجولة القادمة من كأس الكاف و التي ستجرى نهاية الأسبوع الحالي ، على أن يعود هداف الأسود لمصر يوم الجمعة لمصر.
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