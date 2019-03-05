رونار يحضر قمة الريال و الأجاكس ويرفع معنويات زياش و المزراوي

هبة بريس – القسم الرياضي

يتواجد الناخب الوطني هيرفي رونار بالعاصمة الإسبانية مدريد قصد متابعة مباراة قمة دوري أبطال أوروبا و التي تجمع بين ريال مدريد و أجاكس أمستردام و التي ستشهد تواجد ثلاثي مغربي في صفوف الفريق الهولندي.

و قرر المدرب الفرنسي الأصل الحضور لملعب سانتياغو برنابيو قصد معاينة المحترفين المغاربة عن قرب و بالأخص حكيم زياش و نصير المزراوي و ذلك ساعات فقط بعد حضوره مباراة ليغانيس و ليفانتي ضمن جولات الليغا الإسبانية و التي تغيب عنها المهاجم يوسف النصيري و تابع تفاصيلها رفقة رونار من المدرجات.

و يتوقع أن يكون حضور رونار لملعب مباراة الريال و الأجاكس حافزا معنويا كبيرا لزياش و المزراوي قصد تقديم أداء مثالي و ذلك بعد أن تم استدعاؤهما في اللائحة الأولية التي ستواجه منتخبي مالاوي ضمن تصفيات أمم أفريقيا مصر 2019 و كذا للمباراة الودية التي ستجمع الأسود بنجوم التانغو و التي سيكون من خلالها النجم ليونيل ميسي حاضرا ضمن تشكيلة الأرجنتين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0