رونار يحضر قمة الريال و الأجاكس ويرفع معنويات زياش و المزراوي

نُشر بتاريخ :  2019-03-05 - 20:00
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هبة بريس – القسم الرياضي

يتواجد الناخب الوطني هيرفي رونار بالعاصمة الإسبانية مدريد قصد متابعة مباراة قمة دوري أبطال أوروبا و التي تجمع بين ريال مدريد و أجاكس أمستردام و التي ستشهد تواجد ثلاثي مغربي في صفوف الفريق الهولندي.

و قرر المدرب الفرنسي الأصل الحضور لملعب سانتياغو برنابيو قصد معاينة المحترفين المغاربة عن قرب و بالأخص حكيم زياش و نصير المزراوي و ذلك ساعات فقط بعد حضوره مباراة ليغانيس و ليفانتي ضمن جولات الليغا الإسبانية و التي تغيب عنها المهاجم يوسف النصيري و تابع تفاصيلها رفقة رونار من المدرجات.

و يتوقع أن يكون حضور رونار لملعب مباراة الريال و الأجاكس حافزا معنويا كبيرا لزياش و المزراوي قصد تقديم أداء مثالي و ذلك بعد أن تم استدعاؤهما في اللائحة الأولية التي ستواجه منتخبي مالاوي ضمن تصفيات أمم أفريقيا مصر 2019 و كذا للمباراة الودية التي ستجمع الأسود بنجوم التانغو و التي سيكون من خلالها النجم ليونيل ميسي حاضرا ضمن تشكيلة الأرجنتين.

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