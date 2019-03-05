إنزال أمني بالجديدة عقب العثور على شاب مذبوح داخل “فيلا”

أحمد مصباح – الجديدة

شهدت منذ قليل تجزئة “الكوهن” بحي “كدية بندريس” بعاصمة دكالة، إنزالا أمنيا غير مسبوق، على إثر العثور داخل “فيلا” على شاب مذبوح بآلة حادة.

هذا، وانتقل، في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، ورئيس “الديستي”، ورئيس الاستعلامات العامة، ورئيس الشرطة القضائية، وعناصر من الفرقة الجنائية، ومن الشرطة التقنية والعلمية ومسرح الجريمة، والسلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الثالثة، إلى مسرح النازلة، حيث ضرب المتدخلون الشرطيون طوقا أمنيا، وباشرت الضابطة القضائية المعاينات داخل الغرفة التي عثر فيها على الضحية والتي كان يكتريها قيد حياته، وحجزت السلاح المستعمل في الواقعة الدموية، وأجرت التحريات الميدانية التي مكنت من تحديد هوية القتيل، ويتعلق الأمر بشاب من مواليد 1983، حاصل على الإجازة، وكان يقيم في إسبانيا، قبل أن يعود إلى المغرب، ويستقر بالجديدة، بعيدا عن أسرته، جراء مرض ألم به.

إلى ذلك، فقد انتدبت الضابطة القضائية سيارة إسعاف أقلت الضحية إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث أودعت الجثة في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية للتشريح الطبي، بغية تحديد سبب الوفاة الذي يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات.

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