نقابة “سبيطار الحماق” ببرشيد تصف فاضحي حقيقة المستشفى ب”الأغبياء و التافهين”

هبة بريس – الدار البيضاء

في تطور ملفت لما بات يعرف بفضائح مستشفى الأمراض النفسية و العقيلة ببرشيد ، خرج المكتب الإقلیمي للنقابة الوطنیة للصحة العمومیة ببرشید والمنضوي تحت لواء الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل عن صمته ببلاغ وصفه بعض المتتبعين ب”الناري” بينما وصفه الأخرون بالبلاغ “الفضفاض” الذي يحاول كيل الاتهامات بشكل بعيد كل البعد عن الواقع و عن الأخلاقيات المتعارف عليها.

و في هذا الصدد، أصدر المكتب الإقلیمي للنقابة الوطنیة للصحة العمومیة ببرشید والمنضوي تحت لواء الفدرالیة الدیمقراطیة للشغل بلاغا جاء فيه أنه و نتیجة للأوضاع المزریة و الكارثیة التي یعرفھا مستشفى الرازي للأمراض العقلیة ببرشید، فقد عقد المكتب اجتماعا مستعجلا مع الأطر التمریضیة المتخصصة في الصحة النفسیة.

ذات البلاغ أكد أنه و خلال ذات الاجتماع تم تدارس مستجدات الملف المطلبي المحلي و مختلف القضایا و المشاكل التي تؤرق بال العاملین داخل المستشفى، و التحدیات المطروحة التي یعرفھا ھذا المرفق العام الحیوي المصنف أولا على صعید التراب الوطني من حیث الطاقة الاستیعابیة في ھدا التخصص.

و يضيف البلاغ أنه قد تبین من خلال النقاش المستفیض أن الأوضاع لازالت كارثیة و لا نیة للمسؤولین في حلحلة الوضع القائم و حل المشاكل العالقة رغم كل الاجتماعات المنعقدة سابقا مع المنظمة النقابیة، كما وقف النقاش على بعض الأخبار و التي وصفها البلاغ ب “الزائفة” التي تناولتھا بعض المواقع الالكترونیة و التي وصفها ذات البلاغ ب”المغرضة و المحدودة الانتشار” و صفحات الفایسبوك استقتھا من بعض “الأغبیاء و التافھین” داخل المستشفى دون التأكد من صحتھا وفق ما جاء في ذات البلاغ.

المعطيات التي تحدث عنها بلاغ المكتب النقابي تتعلق بإدعاء بعض المصادر و هي التي وصفها سلفا ب”الأغبياء و التافهين” من داخل المستشفى بخصوص وقوع سرقة للأغطیة سبق و تبرعت بھا المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ، و هو ما كذبته لجنة مختلطة أوفدتھا المندوبیة الإقلیمیة للصحة للتحقق من الأمر، سرعان ما تبین من خلال تقصیھا للحقائق أن الأمر لا یعدو إلا أن یكون كدبا و بھتانا یراد به الإساءة للمؤسسة الاستشفائیة و النیل من كرامة العاملین بها و التشھیر بسمعتھم يقول البلاغ.

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