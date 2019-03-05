فيديو من داخل المستشفى التي يوجد فيها بوتفليقة !

هبة بريس - الرباط

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن مقطع فيديو يبث لاول مرة من داخل المستشفى التي يوجد بداخلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العاصمة السويسرية “جنيف” .

وبثت قناة “تي إف 1” الفرنسية تقريرا يتضمن مشاهد من داخل المشفى، حيث طرحت القناة الفرنسية تساؤلات عديدة حول الوضع الصحي لبوتفليقة، وأهليته للترشح إلى ولاية خامسة، فيما ظهر في التقرير المصور ناصر بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، وهو يخرج من الرواق الرئيسي للمستشفى الجامعي في جنيف.

وتشهد الجارة الشرقية احتجاجات عارمة ضد قرار الرئيس الجزائري الترشح لعهدة خامسة ، امام اصرار الحزب الحاكم تقديم ترشح بوتفليقة الذي يوجد في وضع صحي لايسمح له بمزاولة مهام الرئاسة .

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