نشطاء يطلقون حملة ضد اعدام حدائق طنجة العمومية

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أمام زحف شبح الاسمنت على ماتبقى من فضاءات عاصمة البوغاز الخضراء ، أطلق نشطاء شباب شبكات التواصل الإجتماعي”الفايسبوك “، عريضة ضد ” إعدام ” حدائق المندوبية بمدينة طنجة، التي يعود تاريخها إلى سنة 1845م،والتي كانت مقر للقنصلية الدانماركية إضافة لإحتوائها على عشرات القبور التي تعود للعصر الروماني، داعين بذلك ساكنة المدينة للتوقيع عليها قصد دفع الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر فيما ستقدم عليه.

وتضمنت العريضة التي وقعها عدد من الجمعويين والفاعلين بمدينة طنجة ، رفض تحويل الحدائق المذكورة الى مرآب تحت ارضي في اطار مشروع طنجة الكبرى مؤكدين ان المساس بهذه الحدائق يعتبر تعديا على الموروث الثقافي لساكنة ذات البحرين .

واوضحت الوثيقة ” إضافة إلى المساس الخطير بالجانب البيئي المتمثل في إعدام عدد كبير من الأشجار العتيقة،هناك مساس أكبر بالقيمة الأثرية والتاريخية والثقافية المشتركة بين مدينة طنجة وبين عدد من الثقافات الماثلة من خلال مجموعة من الآثار المتبقية عن الحقبة الدولية للمدينة”.

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