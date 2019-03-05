الاساتذة المتعاقدون يشهرون البطاقة الحمراء في وجه امزازي

هبة بريس – الرباط

يواصل الاساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي ، لمطالبة الحكومة المغربية من اجل تسوية وضعيتهم الادارية ومنحهم الحق في الترقية بالشهادات العلمية .

واحتج الاساتذة في العاصمة الرباط حاملين شارات حمراء ضد وزارة امزازي ومرددين شعارات من قبيل “مادار والو مادار والو أمزازي يمشي بحالو”، حيث شارك في الاحتجاجات ثلاث نقابات تعليمية.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لنظام التعاقد والتهميش الذي طال مطالبهم وتصحيح مجموعة من الاختلالات في طريقة التعاطي مع ملفهم، وكذا من أجل تحقيق العدالة و المساواة بين أفراد الأسرة التعليمية، ولإعادة الاعتبار للمعلم الذي أصبح مهمشا و مهددا بالعطالة عن العمل في أي لحظة ، بموجب نظام لايخدم قطاع التعليم بعقود شكلية تسلب الأستاذ هيبته وثقته بإمكانياته وقدراته الذاتية دون أن يصبح شغله الشاغل التفكير في عقد محدد الآجال، وفق تعبيرهم .

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