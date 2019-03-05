هجوم بالقنابل على مقهى مغربي بهولندا

نُشر بتاريخ :  2019-03-05 - 17:44
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افادت وسائل اعلام هولندية ان مقهى في مدينة امستردام يملكه مهاجرا مغربيا، تعرض مؤخرا لهجوم بالقنابل، يشتبه في وقوف عصابة للاتجار في المخدرات وراءه.

وكشفت التحقيقات ان اخ مالك المقهى يوجد على قائمة الموت، بسبب نزاع حول الاتجار في المخدرات حيث كانت شركة لتاجير السيارات مملوكة له في نفس المدينة قد تعرضت بدورها للحرق من طرف مجهولين.

وتسبب الهجوم الذي تعرض له المقهى في خسائر كبيرة تقدر بالالاف من اليوروهات، كما تسبب في تضرر منزلين قريبين.

 

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تعليق واحد

  1. ولد حميدو

    في 18:41

    الان يقولون مقهى مغربي و عندما يكون الاحتجاج ضد المغرب فهو ريفي

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