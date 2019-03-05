فاس.. إيقاف ” فريميجة و ولد الشوافة ” لتعريضهم رجال الأمن للخطر

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن فاس من إيقاف الملقب ” فريميجة ” و ” ولد الشوافة ” المشتبه فيهما في تجارة المخدرات والجراىم العنيفة وهم من ذوي السوابق العدلية بعد أن عمدوا الأحد الماضي كانوا تحت تأثير حالة تخدير متقدمة على إحداث الفوضى داخل مقهى بحي عوينات الحجاج، على إثرها اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من ذات الصباح ، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، الأمر الذي مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء. وذلك في مواجهة أربعة مشتبه فيهم، من بينهم شقيقان، عملوا على تعريض عناصر الشرطة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض.

هذا وقد واصلت مصالح الأمن أبحاثها الميدانية المكثفة من أجل توقيف المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار، وذلك بعدما تم تحديد هوياتهم بدقة، إلى أن تم توقيف عنصرين منهم لتقديمهم للعدالة بالمنسوب إليهم .

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