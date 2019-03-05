رسميا.. انطلاق برنامج محو الأمية بالمؤسسات السجنية واستفادة 2025 سجين

أحمد وزروتي: هبة بريس

أعطي أمس الإثنين 4 مارس بسجن آيت ملول ، الانطلاقة لبرنامج محاربة الأمية بالمؤسسات السجنية ،و الذي يندرج في اطار اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD.

وقد أشرف على هذه الانطلاقة، كل من المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بمعية المدير الإقليمي للوكالة بانزكان آيت ملول، والمدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج و مدير السجن المحلي بايت ملول.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج،حسب ما صرح به المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بانزكان آيت ملول عزيز أوبزا لهبة بريس ،2025 سجين وسجينة، منها 90 سجين بسجن آيت ملول.

وشدد أوبزا في تصريحه لهبة بريس على أن الجديد في هذا البرنامج هو التكوين بالنظير، أي إن السجين هو الذي يتولى تأطير السجناء الآخرين، كما أن الوكالة تلتزم بصرف أشطر الدعم و توفير المناهج والدلائل و تتبع تنفيذ البرنامج وتقييم الإنجازات.

من جهتها تلتزم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوفير لوائح السجناء (المكونين والمستفيدين) ،وكذا توفير فضاءات ملائمة للتعلم ومواكبة و تتبع الدورات التكوينية و الإشراف على عملية التقويم و الإشهاد على التوقيع على شواهد إنجاز الخدمة.

أما الجمعيات المتعاقد معها، فتلتزم بالتقيد بالضوابط القانونية والنظام العام للمؤسسات السجنية؛ و تكوين المكونين: مع صرف مستحقات السجناء المكلفين بتأطير فصول محو الأمية، و تقديم التقارير الدورية والبيانات المطلوبة و المساهمة في القيام بعملية التقويم والإشهاد مع تنظيم حفل ختامي وتوزيع الجوائز.

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