لماذا يعترض الاستقلال و البيجيدي على التدريس ب” الفرنسية” ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاد الحزبين المحافظين ” الاستقلال و البيجيدي” من جديد ، للاعتراض او التحفظ على قضية ”فرنسة“ التعليم المغربي، حول ”مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي“، والذي يجري الاستعداد لمناقشته والتصويت عليه داخل قبة البرلمان بغرفتيه .

المشروع الذي تقدمت به وزارة التعليم والمتمحور حول لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، حيث يصر حزب ”العدالة والتنمية” الإسلامي وحليفه السابق حزب ”الاستقلال” على اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد في التدريس وهما العربية والأمازيغية، في المقابل تطالب أغلب الأحزاب بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية والانفتاح على باقي اللغات الأجنبية.

وقال حزب الاستقلال (معارضة)، إن ”تدريس المواد العلمية بالفرنسية يعد رهانًا بيداغوجيًا غير منتج، لأن التلميذ المستهدف حاليًا لا يمتلك الكفايات اللغوية الأساسية، التي ستمكنه من الفهم والاستيعاب بهذه اللغة الأجنبية”.

وشدد الحزب عبر صحيفته الرسمية ”العلم”، على أن التدريس بالفرنسية ”يمثل تطاولًا غير مقبول في حق الدستور المغربي، ومقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة”.

وفي الوقت الذي يدافع فيه حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية عن استعمال اللغة العربية في التدريس، أعلن حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، مؤخرا وبشكل رسمي عن موقفه حيال لغات التدريس.

وأكد حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، أنه ”سيدافع بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية“، وذلك ”ضمانًا لجودة التعليم وسعيًا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي“.

واعتبر المكتب السياسي للحزب، أن ”جانبًا من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية، بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها“.

ومن جهته اعتبر حزب ”التقدم والاشتراكية“ المشارك في الحكومة، أن التعاطي مع هذا الموضوع ”ينبغي أن يسمو على النقاش المغلوط، أو التعامل السياسوي القائم على الانغلاق الهوياتي المتعصب من جهة، أو على طمس هذه الهوية واعتبارها مصدر الداء من جهة أخرى“.

ودخل على خط هذا الجدال ”حماة“ اللغة العربية، والمدافعين عنها، حيث اعتبروا أن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ”انتهاكًا للدستور المغربي، وانقلابًا على الهوية المغربية“.

– رأي حزب الاستقلال حول ” الفرنسية” في التدريس

اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة تعميم دراسة المواد العلمية باللغة الفرنسية “خطأ”، مشددا على أن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية يعد بمثابة “إجرام في حق التلاميذ، وفي حق مستقبل المغرب”.

الامين العام لحزب الميزان، تحدث حول الموضوع في ندوة علمية ضمن فعاليات الجامعة الشعبية، التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، يوم 14 فبراير من السنة الماضية.

وبيّن بركة أن الخطأ في قضية تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية يتجلى في عدم وجود أساتذة أكفاء في تدريس العلوم بالفرنسية، مضيفا أن جميع البحوث الميدانية تشير إلى أن 21 في المائة من التلاميذ الحاصلين على الشواهد فقط يحسنون القراءة والكتابة بالعربية، أي أن 79 في المائة لا يحسنون لا القراءة ولا الكتابة.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السابق، أن هناك تلاميذ يصلون إلى مستوى الباكلوريا لكن مستواهم الحقيقي هو الأول ابتدائي في اللغة الفرنسية، متسائلا كيف تريد من هذا التلميذ أن يفهم الدروس باللغة الفرنسية التي لا يضبطها الأستاذ نفسه؟

– رأي حزب المصباح حول ” فرسنة ” التدريس

يرى حزب البيجيدي ، ان عودة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، إلى اعتماد الفرنسية في تدريس المواد العلمية، ليس له أي أساس قانوني أو سند دستوري”.

مشيرين ان “دواعي اعتماد لغة غير رسمية في تدريس المواد العلمية”، إنه منذ الاستعمار إلى حدود الثمانينات، ظل المغاربة يدرسون باللغة الفرنسية كلا أو جزءا، لكن ذلك بحسب رأيهم لم يمنع من تسجيل اختلالات عميقة على صعيد منظومة التربية والتكوين.

وفي السياق ذاته، يجمع البيجيديون ، أن “قرار العودة إلى التدريس باللغة الفرنسية، هو نكوص لغوي وإهانة للغتين دستوريتين، كما له كلفة مالية وانعكاسات تربوية كارثية”، مؤكدين أن “لغاتنا حملت العلوم والفنون والحضارة قبل غيرها، وأن هذا القرار يغلب السياسي على البيداغوجي والاقتصادي”.

معتبرين أن النهضة لا تكون إلا باللغة الوطنية والإنسان لا يُبدع خارج لغته، مؤكدين أن ” 20 دولة الأولى في سُلم التنمية البشرية، بحسب التقارير الدولية المتعلقة بجودة التعليم، قاسمها المشترك هو تدريس العلوم باللغة الوطنية”

ودافع بنكيران عن حزب العدالة والتنمية ضد الانتقادات الموجهة إليه بكونه حزبا “يحارب اللغة الفرنسية”، قائلا: “لسنا ضد تدريس اللغات، ومن يتهم حزب العدالة والتنمية بذلك، فأقولها : لسنا ضد تعليم اللغات، اليوم نحن كمغاربة لغتنا الرسمية العربية والأمازيغية، والفرنسية جزء من حياتنا، وهي لغة حية في عدد من الدول، ونحن من أنصار تعليم اللغة الفرنسية لأبنائنا، ونطالب للإنجليزية بمكانتها وكذلك الإسبانية”.

وأشار بنكيران الامين العام ورئيس الحكومة السابق ، أن هناك جهات تسير نحو الالتباس، وأقول للوزير صراحة هناك لوبي يطالب تطبيق الفرنسية في كل سنوات التمدرس، وهذا خاطئ، لم يثبت أي أحد من الناحية العلمية، أن سبب تدهور التعليم بالمغرب راجع إلى لغة التدريس، والدليل أن إسرائيل تدرس الرياضيات باللغة العبرية ابنة عم اللغة العربية، وتفوقوا في المواد العلمية”.

ووجه بنكيران سهام النقد اللاذع لجهات سعت تطبيق الدارجة المغربية في المقررات، وبعد فشلها انتقلت إلى فرسنة المقررات، يقول في هذا الصدد : ” هناك لوبيات تقف وراء تعميم تدريس اللغة الفرنسية عوض العربية، بالمؤسسات التعلمية المغربية، كما أن الإجراء يضرب في الصميم، مبدأ تكافؤ الفرص، بين أبناء العشب المغربي، فتلاميذ العالم القروي، الذين يتجاوزون عتبة 90%، لن يتمكنوا من مسايرة التدريس بالفرنسية، وحتى امكانياتهم المادية لن تسمح لهم بالاستفادة من دروس الدعم”.

– رأي الشارع المغربي حول التعلم باللغات الحية

ترى عينة من المستجوبين المغاربة خصوصا التلاميذ او الطلاب، أن التدريس باللغات الأجنبية بات يفرضه الواقعُ بتحدياته، والسبق في المجالات العلمية لعدد من الدول المتقدمة، مؤكدين على ضرورة التعلم بلغاتهم، لان غير ذلك سيصعب على المغاربة استخلاصُ المعلومة وأخذها من مصدرها الأصيل.

ويرى أخرون ان الترجمة لها دور في نقل المعارف الأجنبية، إنما هذا الدور لن يكفي أبدا بحسب رأيهم ، فهناك مصطلحات من الصعب جدا تعريبها ونقلها بمحمولها الدلالي كما هو، بل يجب العودة إلى المنبع الأصيل للغة، والخوض في طبيعة هذا المصطلح كما ورد تماما بها؛ لأن كل لغة لها أسلوبها الفريد في التعبير عن حقائق الأمور.

تعلم اللغات الأجنبية والإقبال عليها من معالمِ المجتمعات المتحضرة الناهضة؛ فهذا يدل على وعي المجتمع، وإدراكه ضرورة الأخذ من خبرات الغَير، ويكون ذلك بتشجيع فتحِ المدارس الخاصة، وتكوين أساتذة وكوادر ذوي مستوى عالٍ، ووضع برامج تدريسية متطورة؛ فيسهل هضم اللغة، وممارستها، والقراءة والاطلاع بها على ما كتبه الآخرون من مؤلَّفات علمية مهمة بالنسبة إلينا.

اللغة بصورة عامة تعبرُ عن الفكر، واللغة الأجنبية تعبر عن ثقافة الآخر وقِيَمه، والنظام الحياتي الذي جعله يصل إلى أرقى المراتب علميًّا وحضاريًّا وثقافيًّا، وهذا ما نحن في أمسِّ الحاجة إليه؛ حتى تزدهر العلوم في بلداننا، فتُحدَّث المنظومات التعليمية، بما يواكب العصر وتحدياته.

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