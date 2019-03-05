حكيمي أغلى لاعب شاب في تشكيلة الأسود 13

هبة سبور

حسب موقع “TRANSFER MARKET”، الخاص بالقيمة المالية للاعبين، فقيمة الأسود المحترفين بأوروبا، والذين لا تتعدى أعمارهم 23 سنة، هي 79 مليون أورو، ويتعلق الأمر بخمسة لاعبين، وعلى رأسهم نجد أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند حاليا، والمعار من ريال مدريد المالك الأصلي لعقده، المدافع الشاب، يلعب تارة كمدافع أيمن، وتارة أخرى كمدافع أيسر، وهو الأعلى قيمة بين زملائه الشباب بالمنتخب، بسعر 25 مليون أورو.

أما في المركز الثاني فنجد أمين حارث، بقيمة 22 مليون أورو، رغم تدني مستواه هذا الموسم، رفقة فريقه شالكه 04 الألماني.

وحل نصير مزراوي، مدافع أجاكس أمستردام، في المركز الثالث بسعر 12 مليون أورو، ويعتبر من بين اللبنات الأساسية بالنادي الهولندي هذا الموسم، رفقة زميله حكيم زياش.

أما المركز الرابع والخامس، فهما من نصيب يوسف أيت بناصر، متوسط ميدان سانت ايتيان الفرنسي، ويوسف النصيري، هداف ليغانيس الاسباني، بسعر 10 مليون أورو لكل واحد منهما

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