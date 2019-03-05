مديرية الأرصاد الجوية تبشر الفلاحين بتساقطات مطرية هذا الأسبوع‎

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هبة بريس – الدار البيضاء
في نشرة خاصة، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية أن رياحا قوية ستهب على عدد من جهات المملكة بداية من يوم غد الأربعاء و يتوقع أن تصاحبها تساقطات مطرية مهمة.
ذات النشرة خلصت لكون بلادنا ستشهد تساقطات مطرية بكميات مختلفة بداية من يوم غد و الذي سيشهد تغيرا ملحوظا في الطقس ليصبح باردا و ماطرا عكس الأيام الأخيرة التي ارتفعت بها درجات الحرارة.
هذا الخبر أعاد نوعا من الطمأنينة و الأمل للفلاحين الذين كانوا يضعون أياديهم على قلوبهم بعد انحباس المطر في ظل توجس من ضياع محصول موسم فلاحي، خاصة أن موجة الصقيع و غياب التساقطات المطرية آثر بشكل كبير على القطاع.
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